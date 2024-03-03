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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Страны ОПЕК+ продлят добровольное снижение добычи нефти до конца июня

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, добровольно снижающие добычу нефти в первом квартале, в воскресенье приняли решение продлить ограничения на второй квартал, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди делегатов.

Таким образом, дополнительные сокращения, которые оцениваются в 1,7 млн б/с, останутся в силе до конца июня. Еще 0,5 млн б/с - снижение нефтяного экспорта на мировые рынки со стороны России.

Ряд стран ОПЕК+ до конца 2024 года добровольно сокращают свою добычу на 1,66 млн б/с: из них по 500 тыс. б/с пришлось на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Всего в добровольном сокращении приняли участие: Казахстан (78 тыс. б/с), Оман (40 тыс. б/с), ОАЭ (144 тыс. б/с), Кувейт (128 тыс. б/с), Ирак (211 тыс. б/с), Алжир (48 тыс. б/с).

Эти же страны дополнительно снижают свою добычу еще на 2,2 млн б/с в первом квартале 2024 года, отмечал ОПЕК. Однако все вышеперечисленные страны снизят именно добычу - в целом на 1,7 млн б/с, а Россия сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года снизит добычу дополнительно на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с и Оман - на 42 тыс. б/с.

ОПЕК
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