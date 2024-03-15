"Русал" внес предоплату за долю в китайском производителе глинозема HWNM

Закрытие сделки ожидается в 2024 года

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Русал" внес предоплату в размере 5% от общей расчетной стоимости доли в капитале китайского производителя глинозема Hebei Wenfeng New Materials Co. (HWNM), говорится в годовом отчете российской компании.

Предоплата, по данным на конец 2023 года, составила $13 млн. Исходя из этой суммы, компания может заплатить около $260 млн за долю в китайском производителе глинозема.

"Русал" заключил договор о покупке 30% китайской компании в октябре 2023 года. Цена сделки - 1,911 млрд юаней (около $267 млн), но может быть скорректирована в зависимости от размера оборотного капитала HWNM и долга на момент закрытия, уточнял "Русал". В любом случае цена не должна превысить 2,5 млрд юаней (около $349,2 млн).

Завершение сделки "Русал" ожидает в 2024 году.

Сделка обеспечит доступ компании к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене, объяснял "Русал". Закрытие сделки зависит от одобрения властей Китая, корпоративных действий и согласия кредиторов HWNM. "Русал" и контролирующая HWNM компания Hebei Wenfeng Industrial Group Co. заключат акционерное соглашение.

HWNM владеет глиноземным заводом, расположенным в провинции Хэбэй, мощность которого составляет 4,8 млн тонн металлургического глинозема. "Русал" получит долю в производстве этого завода пропорционально своей доле в капитале. Таким образом, российская компания может претендовать на примерно 1,4 млн тонн глинозема в год. Для сравнения, годовой объем импорта глинозема в России составляет около 4,3 млн тонн.

В 2022 году "Русал" лишился доступа к Николаевскому глиноземному заводу и поставкам глинозема из Австралии - на эти источники в совокупности приходилось около 40% потребления глинозема. Также ограничены поставки глинозема из Ирландии, где расположен принадлежащий "Русалу" глиноземный завод Aughinish.

"Русал" восстановил поставки глинозема через закупки на внешних рынках, что могло сохранить непрерывность производства без потерь, но привело к росту затрат, сообщила компания в пресс-релизе по итогам отчета по МСФО за 2023 год.

Стремясь обеспечить потребности в сырье и снизить себестоимость, "Русал" в 2023 году анонсировал строительство нового глиноземного комбината в Ленинградской области, мощность первой очереди которого, как планируется, составит до 2,4 млн тонн в год. На этот завод "Русал" планирует ввозить бокситы со своих предприятий в Гвинее.

Доля "Русала" в производстве HWNM примерно совпадает с оценкой объемов глинозема, которые "Русал" приобретает на рынке (около 1,4 млн тонн), то есть покупка пакета в китайском предприятии может полностью закрыть потребности российской компании, пояснял независимый промышленный эксперт Максим Шапошников.