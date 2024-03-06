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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Росстат заявил о снижении уровня бедности в стране до исторического минимума в 9,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительным данным, составила 13,5 млн человек против 14,3 млн в 2022 году, сообщил Росстат.

Уровень бедности в стране в 2023 году составил исторически минимальные 9,3% после 9,8% в 2022 году.

В IV квартале 2023 года уровень бедности составил 6,8% (в IV квартале 2022 года - 7,9%), в III квартале - 10,2% (10,5%), во II квартале - 10,8% (12,1%), в I квартале - 13,5% (14,3%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

В недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству сократить уровень бедности в странек 2030 году до уровня ниже 7%.

Владимир Путин Росстат
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