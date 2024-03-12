Квартальная выручка Oracle выросла на 7%, на уровне прогнозов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась немного лучше ожиданий рынка, а выручка в целом совпала с прогнозами.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 29 февраля, составила $2,4 млрд, или $0,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $0,68 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла на 16% в годовом выражении и составила $1,41 в расчете на акцию.

Выручка Oracle увеличилась на 7%, до $13,28 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,38 при выручке $13,3 млрд.

Выручка крупнейшего для Oracle подразделения облачных услуг и лицензионной поддержки повысилась на 12%, до $9,96 млрд. Доходы от продажи лицензий снизились на 3% и составили $1,26 млрд. Выручка Oracle от продажи оборудования понизилась на 7%, до $754 млн, от продажи услуг - на 5%, до $1,31 млрд.

Компания ожидает роста выручки в текущем финквартале на 4-6%, до примерно $14,5 млрд, а скорректированная прибыль прогнозируется на уровне $1,62-1,66 на акцию. Аналитики ожидают скорректированную прибыль в размере $1,64 на акцию при выручке в $14,7 млрд.

Руководство компании рекомендовало квартальные дивиденды в размере 40 центов на акцию, как и годом ранее.

Котировки акций Oracle по итогам дополнительных торгов в понедельник подскочили на 14%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 35% - до $309 млрд.