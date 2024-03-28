Россельхознадзор проведет аудит лабораторий по испытанию семян в 6 странах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запланировал на 2024 год аудит лабораторий по испытанию семян сельхозрастений в шести странах, сообщил руководитель службы Сергей Данкверт. Будут проверены лаборатории Чили, Азербайджана, Таиланда, Турции, Аргентины, Узбекистана.

Служба проинформировала 108 стран-производителей и поставщиков семян в Россию о вступлении в силу закона "О семеноводстве", сказал Данкверт. Закон предусматривает проведение аудита лабораторий стран-поставщиков на подтверждение соответствия их российскому законодательству. Ввоз семян и посадочного материала из государств, лаборатории которых не прошли процедуру аудита, будет невозможен с 1 сентября 2024 года.

Уже проведен аудит 33 лабораторий по испытанию семян в девяти странах. Это Южная Корея, Сербия, Израиль, Мексика, Чехия, Молдавия, Бразилия, Венгрия, Франция.

Кроме того, 26 стран предоставили запрошенную службой информацию. Среди них, в частности, Аргентина, Бразилия, Венгрия, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Канада, Катар, Китай, Турция, Узбекистан, Франция, Чили, Швейцария и другие.

Четыре страны отказались от проведения аудита. В Абхазии, Боливии и Таджикистане нет лабораторий по испытанию семян, Катар объяснил отказ отсутствием поставок семян.