Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Россельхознадзор проведет аудит лабораторий по испытанию семян в 6 странах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запланировал на 2024 год аудит лабораторий по испытанию семян сельхозрастений в шести странах, сообщил руководитель службы Сергей Данкверт. Будут проверены лаборатории Чили, Азербайджана, Таиланда, Турции, Аргентины, Узбекистана.

Служба проинформировала 108 стран-производителей и поставщиков семян в Россию о вступлении в силу закона "О семеноводстве", сказал Данкверт. Закон предусматривает проведение аудита лабораторий стран-поставщиков на подтверждение соответствия их российскому законодательству. Ввоз семян и посадочного материала из государств, лаборатории которых не прошли процедуру аудита, будет невозможен с 1 сентября 2024 года.

Уже проведен аудит 33 лабораторий по испытанию семян в девяти странах. Это Южная Корея, Сербия, Израиль, Мексика, Чехия, Молдавия, Бразилия, Венгрия, Франция.

Кроме того, 26 стран предоставили запрошенную службой информацию. Среди них, в частности, Аргентина, Бразилия, Венгрия, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Канада, Катар, Китай, Турция, Узбекистан, Франция, Чили, Швейцария и другие.

Четыре страны отказались от проведения аудита. В Абхазии, Боливии и Таджикистане нет лабораторий по испытанию семян, Катар объяснил отказ отсутствием поставок семян.

Россельхознадзор Сергей Данкверт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В правительстве обсуждают введение цифровых профилей трудовых мигрантов

Попытка блокировки Telegram

Роскомнадзор сейчас не планирует блокировать Telegram

Роскомнадзор сейчас не планирует блокировать Telegram

Военный самолет упал в море у Севастополя, пилот катапультировался

Нападение на Crocus City Hall

Задержан еще один подозреваемый в соучастии в теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В СКР заявили о полученном подтверждении связи фигурантов дела Crocus с Украиной

Роскомнадзор призвал остерегаться незнакомцев в мессенджерах и соцсетях

Военный суд в РФ заочно рассмотрит дело пресс-секретаря Meta

Военный суд в РФ заочно рассмотрит дело пресс-секретаря Meta

Генпрокуратура потребовала изъятия активов ГК "Ариант" по иску к экс-владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура потребовала изъятия активов ГК "Ариант" по иску к экс-владельцам ЧЭМК
Нападение на Crocus City Hall

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Избирательный фонд Путина израсходовал 317,8 млн руб. на президентскую кампанию

Избирательный фонд Путина израсходовал 317,8 млн руб. на президентскую кампанию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });