Одобрена допэмиссия ГТЛК на 2,5 млрд руб. для льготного лизинга дронов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Государство в лице Минтранса и Минфина одобрило допэмиссию АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на 2,5 млрд руб., сказано в раскрытии эмитента.

Планируется разместить 250 тыс. дополнительных обыкновенных акций номиналом 10 тыс. рублей. Цена размещения равна номиналу акций. Бумаги будут размещены в пользу Минтранса.

В настоящее время уставный капитал компании составляет 174 млрд 351 млн 930 тыс. руб.

РФ в 2024 году предоставит ГТЛК в виде взноса в уставный капитал 2,5 млрд руб. для запуска программы льготного лизинга гражданских беспилотников, сообщалось в декабре прошлого года со ссылкой на распоряжение правительства. Бюджетные инвестиции будут направлены на условиях софинансирования, уточняли в пресс-службе кабмина: ГТЛК привлечет для запуска программы еще 600 млн рублей. С учетом этого ставка лизинга составит от 3,5% до 8,5% годовых в зависимости от типа дрона, срок договора – от трех до пяти лет.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.