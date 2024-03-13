IBM сократит сотрудников в подразделении маркетинга и коммуникаций

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines (IBM) проводит сокращения в подразделении маркетинга и коммуникаций, передает CNBC со ссылкой на информированный источник.

Об этом сотрудникам подразделения на собрании сообщил главный директор по коммуникациям IBM Джонатан Адашек. Масштабы увольнений не уточняются.

В январе 2023 года компания объявила о сокращении 3,9 тысячи рабочих мест, а в августе сообщила о намерении заменить около 8 тысяч сотрудников искусственным интеллектом (ИИ).

В декабре глава IBM Арвинд Кришна заявлял CNBC, что компания проводит масштабное повышение квалификации всех сотрудников в области ИИ.

Представляя отчетность за четвертый квартал 2023 года, компания также раскрыла "расходы на перебалансировку штата, которые будут соответствовать очень низкому однозначному (single digit) проценту глобального штата IBM", а в конце 2024 года численность персонала ожидается примерно на том же уровне, что и в его начале, сообщила она телеканалу.

На конец прошлого года штат IBM насчитывал 282,2 тысячи человек.