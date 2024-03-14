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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Shell понизила цель по сокращению выбросов на 2030 год

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell Plc понизила цель по снижению углеродных выбросов на 2030 год до 15-20% по сравнению с уровнем 2016 года с ранее озвученных 20% и отказалась от цели по сокращению выбросов на 45% к 2035 году из-за "неопределенности в плане темпов энергетического перехода".

При этом компания сохранила цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Изменение целей отражает, в частности, продажу активов в сфере поставки электричества, произведенного из возобновляемых источников, в Великобритании и Германии в прошлом году.

Shell планирует инвестировать $10-15 млрд в низкоуглеродную энергетику в 2023-25 годах. Показатель включает в себя $5,6 млрд, уже потраченные в прошлом году.

За последние 12 месяцев капитализация Shell увеличилась на 15%, до 160,3 млрд фунтов ($205,4 млрд).

Shell Великобритания Нидерланды
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