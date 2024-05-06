Shell продала 5,7 млн углеродных сертификатов в Канаде без удаления парниковых газов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell продала 5,7 млн сертификатов на выбросы парниковых газов (ПГ) без удаления соответствующих объемов ПГ из атмосферы, пишет Financial Times.

Подобные сертификаты, называемые также "углеродными кредитами", обычно дают право выброса тонны CO2-эквивалента. Они выдаются компаниям, снижающим объемы выбросов или способствующим удалению углекислого газа из атмосферы (например, за счет высадки деревьев).

Покупателями сертификатов Shell стали ее дочерние предприятия и крупнейшие производители нефти из битуминозных песков Канады, включая Chevron Corp., Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Imperial Oil и Suncor Energy.

Shell зарегистрировала и реализовала сертификаты в рамках программы поддержки нефтепроизводителей в провинции Альберта, позволявшей продавать "углеродные кредиты" на объемы, вдвое превышающие объемы выбросов, которых удалось не допустить, согласно данным реестра Альберты.

Программа была анонсирована в 2011 году и распространялась на предприятия, введенные в эксплуатацию до 2015 года. Под ее действие подпал лишь запущенный Shell проект по улавливанию углерода Quest, начавший работу в 2015 году.

Shell при этом изначально просила выдачи сертификатов по схеме "3 к 1", пишет FT со ссылкой на документы, полученные Greenpeace Canada.

В 2022 году коэффициент в рамках программы снизили до "1,75 к 1", а затем программу свернули на фоне роста платы за выбросы CO2 (carbon price, "цена на углерод").

Старший энергетический стратег Greenpeace Canada Кит Стюарт назвал сертификаты, проданные Shell, фантомными. "Продажа кредитов на выбросы без их фактического сокращения в буквальном смысле усугубляет изменение климата", - приводит его слова газета.

В Министерстве охраны окружающей среды Альберты отметили, что реализация программы поддержки не привела к дополнительным выбросам со стороны промышленных предприятий.

Проект Quest - часть нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Shell в Скотфорде. Проектом владеют ее канадское подразделение, а также компании Canadian Natural Resources и Chevron.

Quest улавливает углекислый газ в процессе производства водорода, который затем используется при переработке битума в синтетическую нефть.

Согласно годовой отчетности Quest, его затраты на избежание 1 тонны выбросов в 2022 году составили $167,9. При этом цена на углерод для крупных промышленных предприятий в Альберте составляла всего $50.

Коммерческая жизнеспособность таких проектов находится под вопросом даже с учетом того, что в Канаде, по данным Wood Mackenzie, действует одна из самых щедрых программ их поддержки.

В Альберте находится одно из самых углеродоемких нефтяных месторождений мира, и добыча на нем в последние годы растет, что затрудняет достижение целей Канады по снижению выбросов.