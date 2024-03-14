TCS Group заплатила windfall tax в размере 0,9 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - TCS Group заплатила в 2023 году налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 924 млн рублей, говорится в отчете группы.

Сумма налога на сверхприбыль для TCS Group, рассчитанная по ставке 10%, составляла 1,848 млрд рублей. Группа воспользовалась возможностью внесения обеспечительного платежа, выплатив налог по ставке 5% (то есть в размере 924 млн рублей), отмечается в отчете.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, был введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляла 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог надо было уплатить до 28 января 2024 года (его сумма исчислялась налогоплательщиками самостоятельно). При этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

МКПАО "ТКС Холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае в конце февраля 2024 года.

Основным акционером TCS Group с долей в 35% в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина.