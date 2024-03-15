Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2% во главе с "Русалом"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала и выжидательной позиции спекулянтов перед президентскими выборами в России; сдерживающим распродажи фактором остается высокая нефть (майская Brent стоит дороже $85 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2% во главе с бумагами "Русала", во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций Росбанка на новостях о вероятной интеграции банка в группу TCS Group.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3293,07 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1131,38 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 91,74 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции ОК "Русал" (-2,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "ММК" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2023 года составила $496 млн, увеличившись на 124% г/г и на 71% к данным предыдущего периода, сообщила компания в пятницу. Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $486 млн. За минувший год EBITDA снизилась на 61,2%, до $786 млн.

Во втором полугодии "Русал" получил скорректированный чистый убыток (показатель без учета доли в "Норникеле") в размере $242 млн по сравнению с прибылью $36 млн годом ранее и $315 млн в первом полугодии. За год этот показатель сократился на 90%, до $73 млн. Нормализованная чистая прибыль за полугодие выросла на 10,1%, до $175 млн, за год - упала на 68%, до $702 млн.

Чистый долг "Русала" к концу 2023 года снизился на 8%, до $5,78 млрд (с $6,26 млрд).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций Росбанка (+9,7%, до 142 рублей). Накануне бумаги банка взлетели на 22,1% на новостях, что совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", учитывая ускорение инфляции в РФ в феврале (ускорилась до 7,7% в годовом выражении с январских 7,4%) и ожидания по сохранению жесткой денежно-кредитной политики Банка России, в краткосрочной перспективе на рынке акций не ожидается повышения активности покупателей, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3000-3300 пунктов.

В пятницу волатильность может наблюдаться в бумагах Polymetal и "Русала" на фоне публикации этими компаниями финрезультатов за 2023 год, а также в акциях "НОВАТЭКа", акционеры которого проголосуют по вопросу финальных дивидендов за 2023 год в размере 44,09 руб. (дивидендная доходность 3,1% по текущим котировкам), отмечают эксперты.

На следующей неделе Банк России примет решение по уровню ключевой процентной ставки, ее снижения не ожидается, скорее регулятор будет выбирать между повышением и сохранением на неизменном уровне.

От совета директоров компании "НоваБев Групп" ждут рекомендаций финальных дивидендов за 2023 год. За девять месяцев 2023 года на дивиденды было уже направлено около 90% чистой прибыли за полный 2023 год (дивидендная политика компании предусматривает минимальный порог не менее 50% от чистой прибыли). Свободный денежный поток (FCF) компании в 2023 году составил 3,7 млрд руб., а на промежуточные дивиденды в 2023 году было направлено 9,3 млрд руб. Аналогичным образом в предыдущем году дивидендные выплаты существенно превысили FCF. В долгосрочной перспективе подобная практика не выглядит устойчивой, и не исключено снижение фактической нормы дивидендных выплат на длительном горизонте, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в пятницу ожидается продолжение снижения российского рынка, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов. За исключением подросших цен на нефть, других существенных поддерживающих факторов на данный момент не наблюдается, считает он.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,3-0,4% на данных по розничным продажам и инфляции.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с подъемом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%.

В Азии в пятницу индексы акций также снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

Народный банк Китая в пятницу влил в финансовую систему 387 млрд юаней ($53,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год осталась на уровне 2,5%. С учетом того, что в марте истекает срок погашения кредитов на 481 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 94 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано впервые с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются после роста накануне до максимальных отметок с начала ноября.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила $85,21 за баррель (-0,2% и +1,7% накануне), апрельская цена WTI - $81,07 за баррель (-0,2% и +1,9% в четверг).

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.