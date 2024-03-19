Росимущество повторно выставило на торги АО "Росспиртпром"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Росимущество повторно выставило на торги 100% акций АО "Росспиртпром". Первый аукцион, назначенный на 24 января 2024 года, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно документам, размещенным на официальном информационном ресурсе ГИС Торги, выставленный на аукцион лот включает 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая (100% уставного капитала АО).

Начальная цена лота - 10,61 млрд рублей. Заявки принимаются по 10 апреля 2024 года, дата проведения торгов - 19 апреля 2024 года.

"Росспиртпром" по распоряжению правительства от 18 мая 2023 года включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы.

В отчете по итогам оценки АО говорилось, что продажи спирта компанией в 2024 году составят 16,5 млн дал, в 2025 году - 17,5 млн дал, в 2026 году - 18,5 млн дал. Между тем в директивах правительства эти показатели на 2024 и 2025 годы указаны в объеме 20 млн и 20,5 млн дал соответственно. Директива на 2023 год составляла 19,5 млн дал. Однако, как говорилось в отчете, восстановление объемов до этого показателя "в трехлетней перспективе не планируется в связи с отсутствием такого объема спроса на рынке".

Выручка от реализации спирта в 2024 году прогнозируется в размере 10,743 млрд рублей, в 2025 году - 11,859 млрд рублей, в 2026 году - 13,042 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал в 2024-2026 годах предусмотрены по 650 млн рублей.

АО "Росспиртпром" было создано 16 января 2009 года. В настоящее время ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из 8 спиртовых заводов мощностью 22,5 млн дал спирта (на конец 2022 года) и двух сервисных компаний. АО также оказывает услуги по вывозу, хранению и уничтожению изъятых из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования и транспорта, использовавшихся при их производстве.