Акции "СПБ биржи" подорожали на 6,5% на ее включении в реестр операторов обмена ЦФА

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Акции "СПБ биржи" подорожали на 6,5% (до 92,4 рубля за штуку) на новости о ее включении в реестр операторов обмена ЦФА.

Банк России утром сообщил, что включил "СПБ биржу" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА).

Она стала второй организацией в этом реестре, в августе 2023 года в него была включена "Московская биржа".

В июне 2023 года ЦБ внес "СПБ биржу" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.