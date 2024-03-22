VK приобрела платформу YClients за 3,9 млрд рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сумма сделки по покупке интернет-холдингом VK ООО "Уайклаентс" (YClients, разработчик платформы онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг) составляет 3,94 млрд рублей, сообщается в финансовой отчетности VK.

В ней говорится также, что в феврале 2024 года VK погасила обязательство по отложенному вознаграждению за покупку YClients в размере 1,2 млрд рублей.

VK в декабре 2023 года приобрела 100% долей в группе компаний Yclients, сумма сделки тогда не называлась.

Группа компаний Yclients разрабатывает облачные продукты для автоматизации бизнеса сферы услуг. У нее более 45 тыс. пользователей из числа представителей среднего и малого бизнеса. Продукты компании находят применение в сегментах красоты, здоровья и спорта и имеют перспективы роста в других направлениях - досуг, образование, авто и розница, отмечается в сообщении.

ООО "Уайклаентс" зарегистрировано в ноябре 2015 года, уставный капитал - 22,4 тыс. рублей. По итогам 2022 года выручка компании составила 822,8 млн рублей, чистый убыток - 51,4 млн рублей.