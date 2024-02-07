Девелопер Etalon завершил делистинг с Лондонской фондовой биржи

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group прекратил листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщает пресс-служба компании.

О намерении провести делистинг с LSE Etalon Group сообщила 18 июля 2023 года. Предполагалось, что листинг компании на этой бирже завершится в августе прошлого года, однако девелопер столкнулся с трудностями.

"Процесс делистинга стал сложнее, в результате чего компания получила согласие Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в феврале", - отмечали в компании.

Делистинг на LSE вступил в силу в 8:00 по лондонскому времени (11:00 по Москве) 7 февраля.

Первичный листинг на LSE у GDR компании был с 2011 года, с 2020 года бумаги также торгуются на МосБирже. Решение начать процедуру получения статуса первичного листинга в Москве совет директоров Etalon принял в мае прошлого года, для чего потребовалось зарегистрировать проспект существующих GDR в Банке России, что и было сделано в июле.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет более 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания не публиковала.