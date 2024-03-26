Alibaba передумала проводить IPO логистической "дочки"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. отказался от планов проведения IPO логистической "дочки" - Cainiao Smart Logistics Network - в Гонконге. Как говорится в пресс-релизе Alibaba, Cainiao отозвала заявку на проведение IPO.

Alibaba, владеющая примерно 63,7% Cainiao, намерена выкупить у миноритарных акционеров оставшиеся акции логистической "дочки", общая стоимость которых оценивается в сумму до $3,75 млрд.

IT-гигант предложит акционерам Cainiao продать принадлежащие им бумаги по цене в $0,62 за акцию. Акционеры могут как принять предложение Alibaba, так и сохранить за собой бумаги Cainiao, говорится в пресс-релизе.

После завершения выкупа акций Alibaba планирует перенастроить часть бизнеса Cainiao для реализации синергии с принадлежащими ей платформами электронной коммерции Taobao и Tmall, а также подразделением International Digital Commerce Group (объединяет Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com).

Кроме того, Alibaba поможет Cainiao в реализации долгосрочной программы стратегического расширения ее глобальной логистической сети, отмечается в пресс-релизе.

Cainiao должно было стать одним из первых подразделений Alibaba, которое получило бы отдельный листинг после реорганизации операций интернет-гиганта в прошлом году. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что объем размещения акций Cainiao составит не менее $1 млрд.

ADR Alibaba теряют в цене 0,2% в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 27,5%.