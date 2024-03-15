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Кабмин дополнительно выделит 7 млрд руб. на увеличение запасов зерна в госфонде

Кабмин дополнительно выделит 7 млрд руб. на увеличение запасов зерна в госфонде
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в этом году выделит дополнительно 7 млрд рублей на увеличение запасов зерна в государственном интервенционном фонде.

"Выделим в текущем году дополнительно 7 млрд рублей для закупок (зерна в интервенционный фонд - ИФ), что позволит не только стабилизировать цены на агросырье в России, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленности, а также будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

По его словам, рекордные урожаи за два предыдущих года влияют на внутреннюю конъюнктуру и на мировой рынок. "Чтобы сохранить рентабельность наших хозяйств, используем целый комплекс мер - от предоставления субсидий аграриям, которые выращивают зерновые, до увеличения запасов в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции", - сказал он.

Как сообщалось, очередной раунд закупочных интервенций, в ходе которого планируется приобрести в фонд до 2 млн тонн зерна, начался 11 декабря 2023 года. С этой даты по 7 марта этого года фонд пополнили 845,1 тыс. тонн зерна на 12 млрд рублей. В настоящее время в торгах объявлен перерыв до 26 марта. Минсельхоз объяснил это тем, что ОЗК ("Объединенная зерновая компания", госагент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна) должна к этому сроку завершить конкурсные процедуры по отбору биржи на следующий трехлетний период.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года, в их ходе фонд был сформирован в объеме 3 млн тонн. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

Интервенционный механизм на рынке зерна в РФ используется с 2001 года и направлен на сохранение рентабельности хозяйств, стабилизации цен и поддержки сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях излишек продукции убирается с рынка и поступает в госфонд. При резком росте цен принимается решение о продаже зерна из фонда, что позволяет насытить рынок и сдержать рост цен.

Михаил Мишустин
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