Brent подешевела до $86,08 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются вечером в среду на данных об изменении запасов энергоносителей в США.

К 17:40 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,2%), до $86,08 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,17 (0,21%), до $81,45 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,18 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Также участники рынка ждут итогов следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Страны коалиции, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи.