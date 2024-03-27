Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

Brent подешевела до $86,08 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются вечером в среду на данных об изменении запасов энергоносителей в США.

К 17:40 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,2%), до $86,08 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,17 (0,21%), до $81,45 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,18 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Также участники рынка ждут итогов следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Страны коалиции, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи.

Brent WTI ОПЕК США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосбиржа переводит акции "Детского мира" в сектор повышенного риска

Гендиректором "Рольфа" стал бизнес-партнер Умара Кремлева Роман Антонов

Avito редомицилировала шведскую Avito AB в калининградский САР

Avito редомицилировала шведскую Avito AB в калининградский САР

СПБ биржа планирует привлекать подсанкционные компании на IPO

СПБ биржа планирует привлекать подсанкционные компании на IPO

Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в САР Калининграда

Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в САР Калининграда

Калужский завод ПСМА Рус начал серийное производство Citroёn С5 Aircross

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });