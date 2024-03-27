Производство бензина в феврале снизилось на 4,9% к январю, дизельного топлива – на 8,9%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Производство кокса и нефтепродуктов в феврале 2024 года снизилось на 6,7% к январю, а также на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, сообщает Росстат.

Снижение по итогам двух первых месяцев 2024 года составило 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных Росстата, производство автомобильного бензина в феврале составило 3,7 млн тонн. Это на 4,9% меньше, чем в январе, но на 4,4% больше, чем в феврале 2023-го. Всего за первые два месяца 2024 года произведено 7,5 млн тонн автомобильного бензина, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дизельного топлива произведено 7 млн т, что на 8,9% меньше, чем в январе, но на 1,7% больше, чем в феврале прошлого года. В январе-феврале 2024-го произведено 14,6 млн тонн ДТ, что на 0,4% меньше, чем за два первых месяца прошлого года.

Сжиженных пропана и бутана в прошлом месяце произведено 1,5 млн т, что на 10% меньше, чем в январе, но на 0,6% больше, чем в феврале 2023-го. Выпуск за январь-февраль текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 0,8%, составив 3,1 млн т.

Топочного мазута в феврале произведено 3,2 млн т, что на 10,4% меньше, чем в январе, и на 10,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам января-февраля 2024-го выпуск топочного мазута составил 6,8 млн тонн, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Производство кокса и полукокса из каменного угля в прошлом месяце составило 1,9 млн т. Это на 5,2% меньше, чем в январе 2024-го и феврале 2023-го. За январь-февраль текущего года выпущено 3,9 млн т кокса и полукокса из каменного угля, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщалось, производство автомобильного бензина в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом на 3,9% и составило 44 млн тонн, выпуск дизельного топлива вырос на 4,1% и достиг 88,2 млн тонн.