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Банк России внес "Токеник" в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк России внес "Токеник" в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает сайт регулятора.

"Токеник" стал вторым оператором, внесенным в реестр ОИС в 2024 году. В марте в него вошла платформа Т-Банка (ранее Тинькофф банка).

ООО "Токеник" зарегистрировано в июле, принадлежит ЗПИФ "Технологии доверия", который заходится под управлением УК "Эра инвестиций", следует из данных ЕГРЮЛ. Уставный каптал "Токеник" составляет 50 млн руб., генеральным директором является Алексей Резинкин.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. По данным Альфа-банка на ноябрь, общий объем выпуска ЦФА в России превышает 400 млрд рублей.

Помимо платформы Т-Банка и "Токеник", реестр ОИС Банка России сейчас содержит еще 10 платформ: "Токеон" ПСБ, платформу Сбербанка, Альфа-банка, Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".

Банк России Технологии доверия ЦФА ОИС Токеник Алексей Резинкин
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