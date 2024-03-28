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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 2000 за наделю

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тысячи, до 210 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тысяч, а не 210 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что число заявок составит 212 тысяч.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, понизилось до 211 тыс. по сравнению с 211,75 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 марта, повысилось до 1,819 млн с 1,795 млн неделей ранее.

Минтруда США
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