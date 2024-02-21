Проектирование Северного широтного хода пообещали завершить весной

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Работа над проектом Северного широтного хода (СШХ) продолжается, проектирование планируется завершить весной, сообщил в Совете федерации губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Продолжаем работу над стратегическим проектом Северного широтного хода. Весной завершается проектирование. Получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Надеемся, что этот ключевой проект для развития Арктики, Северного морского пути найдет свое место в новой пятилетке развития транспортного каркаса (страны - ИФ)", - сказал он.

В ноябре 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил журналистам, что строительство СШХ возобновится после завершения работ на Восточном полигоне, а пока проект приостановлен. Как уточняли "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО, перенос сроков строительства СШХ объясним, но его реализация не останавливается, проектирование идет по графику.

Весной 2023 года началась реконструкция участка железной дороги "Надым-Пристань - Пангоды", которая станет частью СШХ. Этот участок протяженностью порядка 120 км - это восстановленная в 1970-х годах часть Трансполярной магистрали, действующая в настоящее время железнодорожная ветка. Заказчик реконструкции этого ж/д участка - ООО "Газпром перевозки Надым".

Летом 2023 года замглавы РЖД по строительному комплексу Андрей Макаров говорил, что компания готова приступить к строительству своей части СШХ, но есть вопросы с финансированием. "Мы как строители готовы были еще в прошлом (2022-м - ИФ) году начинать. У нас есть I и II этапы проекта - мост через Обь. Мы (в лице ООО "СШХ", дочерней компании РЖД - ИФ) прошли Главгосэкспертизу в прошлом году, и в принципе по прошлому году мы готовы были организовывать конкурсные процедуры, отбирать подрядчика и приступать к строительству. Опять же, там вопрос финансирования", - говорил он.

СШХ позволит организовать прямое сообщение межу Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" в ЯНАО. Его общая протяженность составит около 700 км.