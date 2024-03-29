Динамическое управление частотным спектром для 5G протестируют в 7 регионах

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ООО "Новые цифровые решения" - совместное предприятие, объединяющее "большую четверку" операторов связи, протестирует возможность совместимости сетей 5G с существующими средствами связи с применением методов динамического управления радиочастотным спектром, сообщило Минцифры после заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

ГКРЧ определила семь пилотных зон для проведения таких тестов - это Москва, Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, а также Московская и Ленинградская области.

Идея внедрения системы динамического управления спектром появилась в рамках подготовки стратегии развития отрасли связи в 2023 году. Эта система даст возможность силовым ведомствам временно ограничивать использование частот телеком-операторами в определенных локациях.

В проекте стратегии говорилось, что для реализации этой инициативы предлагается разработать и поэтапно внедрить техсредства, обеспечивающие возможность совместного использования радиочастот с наличием технической возможности для спецпотребителей временно ограничивать использование заданных полос частот операторами связи.

При ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌этом предлагалось определить организацию-оператора таких технических средств, к участию в ней должны быть привлечены крупнейшие мобильные операторы. Этой организации предлагалось передать полосы радиочастот, предназначенные для внедрения современных и перспективных поколений мобильной связи.

В сообщении Минцифры также говорится, что в ГКРЧ поступила первая заявка на выделение полос для гибридных сетей связи. Оператор МТС попросил о выделении полосы 30 МГц в диапазоне 1920-1980/2110-2170 МГц для тестирования гибридных сетей связи.

"Такие сети позволяют объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на мобильных устройствах. Там, где приём сигнала от наземных сетей будет затруднён (в удалённых населённых пунктах, горах и т.д.), смартфон или планшет смогут переключиться на спутник", - поясняет Минцифры.

На заседании ГКРЧ принято решение о создании рабочей группы для исследования полос, которые можно будет выделить для создания таких сетей и уточнения порядка их выделения, говорится в сообщении.

"Это первый шаг для тестирования технологий гибридных сетей в России", - отметили в Минцифры.