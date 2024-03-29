Инфляция в Италии в марте ускорилась до 1,3%, слабее прогноза

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в Италии, рассчитанная по стандартам Евросоюза, ускорилась в марте до 1,3% в годовом выражении с 0,8% в феврале по мере того, как постепенно сходит на нет эффект высокой сравнительной базы в сегменте энергоносителей.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали подъема на 1,5%.

Как говорится в предварительном отчете итальянского статистического агентства Istat, цены на энергоносители в текущем месяце снизились на 10,8% после падения на 17,3% в феврале.

Транспортные услуги подорожали на 4,4% после подъема на 3,8% месяцем ранее, а цены на продукты питания повысились на 2,6% после роста на 4,4%. Услуги в целом подорожали на 3% (в феврале - на 2,9%).

Базовая инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания в марте ускорилась до 2,4% с 2,3%.