В 2023 году незаконный вывод средств за рубеж сократился на 15%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2023 году составил 31 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в 2022 году (36 млрд рублей), говорится в аналитическом комментарии Банка России.

Основанием для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, преимущественно являлись авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию России (57%).

Объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в 2023 году уменьшились по сравнению с 2022 годом на 11%. При этом обналичивание вне банковского сектора (через "продажу" наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) сократилось на 21%, до 23 млрд рублей (с 29 млрд рублей в 2022 году).

Объемы обналичивания в банковском секторе в 2023 году снизились на 6% и составили 59,5 млрд рублей (64 млрд рублей в 2022 году).

Почти в три раза сократились объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц. Этому способствовало использование банками информации платформы "Знай своего клиента"‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ и принимаемые ими меры, говорится в комментарии ЦБ.

Также почти в три раза снижены объемы подозрительных операций по исполнительным документам - с 11 до 4 млрд рублей. Сведено к минимуму использование схем обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам.

При этом более активно использовались схемы обналичивания через банковские карты и счета физических лиц, на которые безналичные денежные средства поступали от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2023 году, как и в прошлом, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (26%) и сфере услуг (21%).

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы регулятор присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий. А затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.