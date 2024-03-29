Акции ЛК "Европлан" торгуются у 991 рубля, на 13,3% выше цены IPO

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Лизинговая компания "Европлан" торгуются на "Московской бирже" около отметки 991 рубль за штуку, что на 13,3% выше цены IPO.

В первые минуты торгов динамика ценных бумаг компании была волатильной и курс акций достигал отметки 1070 рублей (+22,3% к цене IPO), но затем рынок нащупал равновесный уровень и все колебания проходят уже внутри диапазона 985-1000 рублей.

Торги акциями лизинговой компании "Европлан" стартовали 29 марта. "Европлан" провел IPO по верхней границе ценового диапазона - 875 рублей за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании на момент начала торгов составляла 105 млрд рублей. Акции "Европлана" включены в первый уровень листинга "Мосбиржи" под тикером LEAS.

Предложение в р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌амках размещения состояло из 15 млн акций, принадлежащих единственному владельцу компании - SFI, что соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO. Из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала.

В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) составляет 12,5% от акционерного капитала компании.

Доля институциональных инвесторов составила около 43% от объема размещения, физлиц - порядка 57%.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.