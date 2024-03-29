МосБиржа запустила торги акциями "Европлана"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Торги акциями лизинговой компании "Европлан" стартовали 29 марта на Московской бирже.

В официальной церемонии начала торгов приняли участие председатель правления биржи Юрий Денисов, генеральный директор "Европлана" Сергей Мизюра и заместитель генерального директора SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") Олег Андриянкин, передает корреспондент "Интерфакса".

"Европлан" провел IPO по верхней границе ценового диапазона - 875 рублей за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании на момент начала торгов составляет 105 млрд рублей.

Акции "Европлана" включены в первый уровень листинга МосБиржи под тикером LEAS.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​Предложение в рамках размещения состояло из 15 млн акций, принадлежащих единственному владельцу компании - SFI, что соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO. Из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала.

В результате IPO доля акций в свободном обращении (free float) составляет 12,5% от акционерного капитала компании.

Доля институциональных инвесторов составила около 43% от объема размещения, физлиц - порядка 57%.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.