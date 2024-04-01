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Российский сотовый оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российский сотовый оператор Tele2 решил не продлевать лицензию одноименного шведского холдинга на использование бренда, представит новый логотип и название до конца 2024 года, говорится в сообщении компании.

Срок действия лицензии шведской Tele2 AB истекает 31 декабря 2024 года, уточняется в сообщении.

В нем говорится, что российский оператор уже разработал проект, "сохраняющий преемственность с текущим брендом", и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику. Отмечается, что при разработке концепта компания "стремилась сохранить преемственность с прежним брендом".

Шведская Tele2 AB в марте 2013 года продала ВТБ свою российскую "дочку" и предоставила право на использование бренда сроком на 10 лет. Позднее сотового оператора приобрел "Ростелеком".

Tele2 Ростелеком Tele2 AB Швеция
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