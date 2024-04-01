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Цена золота продолжает обновлять рекорды

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Золото, завершившее торги в четверг на историческом максимуме, продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что Федеральная резервная система скоро начнет снижение процентных ставок, пишет MarketWatch.

В пятницу биржи США и многих стран Европы были закрыты в связи с Пасхой.

Котировки июньских контрактов на драгметалл составляли $2238,4 за унцию на закрытие торгов на нью-йоркской бирже Comex в четверг. В понедельник фьючерс подорожал на 1,7% - до $2276,9.

В марте золото прибавило в цене 8,9%, а по итогам всего первого квартала подорожало на 8%.

"Беспрецедентное ралли" было вызвано более мягкими, чем ожидалось, данными об инфляции в США, которые усилили ожидания того, что Федрезерв может начать понижение ставок уже в июне, полагает старший рыночный аналитик IG Серджио Авила.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в феврале повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли. Подъем оказался слабее ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сохранение темпов инфляции на январском уровне в 0,4%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 0,3% в помесячном выражении с 0,5% в январе. Динамика совпала с консенсус-прогнозом.

Рынки оценивают вероятность уменьшения базовой ставки ФРС в июне примерно в 70%, отметил Авила. При этом ожидается, что всего в течение 2024 года она будет снижена на 75 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 5,25-5,5% годовых.

"Более низкие процентные ставки создают благоприятную среду для золота, повышая его привлекательность в качестве инвестиционного актива", - добавил эксперт.

"Инвесторы в золото в настоящее время действуют с убеждением, что ФРС предпочтет снизить процентные ставки вне зависимости от того, достигнет ли инфляция целевого уровня или нет", - считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. По его словам, спрос также стимулируется тем фактом, что центральные банки развивающихся стран увеличивают запасы драгметалла.

Comex США ФРС Серджио Авила Стивен Иннес IG
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