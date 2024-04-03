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Brent подорожала до $89,61 за баррель

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжили расти после публикации данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Поддержку рынку оказывает сохраняющаяся обеспокоенность относительно ситуации на Ближнем Востоке и возможность разрастания конфликта, сообщает MarketWatch.

"Геополитика сейчас движет энергетическими рынками, и до тех пор, пока напряженность не начнет ослабевать, нефтяные цены будут подниматься", - полагают аналитики Sevens Report Research.

К 17:42 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (на 0,8%) до $89,61 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,56 (на 0,7%) - до $85,71 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина снизились на 4,26 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 0,8 млн баррелей и дистиллятов - на 0,6 млн баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Между тем эксперты, принимавшие участие в опросе S&P Global Commodity Insights, в среднем предполагали рост резервов нефти на 0,6 млн баррелей при снижении запасов бензина на 0,8 млн баррелей и дистиллятов - на 0,9 млн баррелей.

По оценкам Американского института нефти (API), которые были опубликованы днем ранее, резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,286 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Brent API WTI США Минэнерго
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