Предпринимательская уверенность в России в июле снизилась и в добыче, и в обработке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В России в июле 2024 года индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях к июню снизился на 0,3 процентного пункта и составил плюс 6,9%, сообщил Росстат.

В июне 2024 года индекс оценивался в 7,2%, в мае - 5,2%, в апреле - 4,1%, в марте - 6%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В июле 2023 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял 3,2%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в июле 2024 года также сократился - на 0,1 п.п., после того, как в июне достиг максимального значения - 7,2%. Ранее в мае показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составил 6,6%, в апреле - 6,8%, в марте - 6%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В июле 2023 года индекс уверенности в обработке равнялся 4,7%.

На снижение индекса в добыче полезных ископаемых повлияло сокращение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 25,8% до 25,1%.

Снижение индекса в обрабатывающих производствах обусловлено сокращением доли респондентов, позитивно оценивающих текущий спрос на продукцию с минус 10,3% до минус 11,3% и увеличением числа респондентов, указавших накопление запасов готовой продукции на 0,8 п.п. до минус 0,4%. Рост доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в обрабатывающих производствах в течение ближайших трех месяцев на 1,4 п.п., до 32,0%, нивелировал снижение индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики третий месяц подряд сохраняется на уровне 57%. В обрабатывающих производствах значение среднего уровня использования производственных мощностей осталось на уровне июня 2024 года - 61%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-17,1%), так и в обрабатывающих производствах (-14,6%).

В июле 2024 года Росстат провел традиционное обследование деловой активности 4,4 тысячи организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

С апреля прошлого года ведомство рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).