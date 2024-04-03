В России онлайн-продажи в феврале увеличились на 2,6% к январю

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Объем интернет-продаж в России в феврале 2024 года увеличился на 2,6% по сравнению с показателем за январь, сообщил Росстат (данные по крупным и средним торгующим организациям).

По итогам января Росстат не раскрывал динамику объема онлайн-продаж.

Показатель за февраль 2024 года в годовом выражении вырос на 41,9%, сообщило ведомство.

Доля онлайн-продаж в общем обороте крупных и средних организаций торговли выросла до 12,6% с 10,6% в феврале 2023 года.