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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

В России онлайн-продажи в феврале увеличились на 2,6% к январю

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Объем интернет-продаж в России в феврале 2024 года увеличился на 2,6% по сравнению с показателем за январь, сообщил Росстат (данные по крупным и средним торгующим организациям).

По итогам января Росстат не раскрывал динамику объема онлайн-продаж.

Показатель за февраль 2024 года в годовом выражении вырос на 41,9%, сообщило ведомство.

Доля онлайн-продаж в общем обороте крупных и средних организаций торговли выросла до 12,6% с 10,6% в феврале 2023 года.

Росстат
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