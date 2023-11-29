Росстат сообщил о росте онлайн-продаж в октябре на 9,7% к сентябрю

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В октябре в России объем интернет-продаж вырос на 9,7% к сентябрю, сообщил Росстат , ссылаясь на данные по крупным и средним торгующим организациям. В годовом измерении онлайн-продажи октября выросли в 1,5 раза.

Доля онлайн-продаж в общем обороте крупных и средних организаций торговли повысилась до 12% с 9,6% в октябре 2022 года.

Лидерами рынка оставались Ozon, Wildberries и "Ситилинк": их доля в общем объеме интернет-продаж составила 39,%. В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (15%), обувь (6,4%), игры и игрушки (3,3%), компьютеры (2,9%) и бытовые электротовары (2,6%).