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Росстат сообщил о росте онлайн-продаж в октябре на 9,7% к сентябрю

Росстат сообщил о росте онлайн-продаж в октябре на 9,7% к сентябрю
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В октябре в России объем интернет-продаж вырос на 9,7% к сентябрю, сообщил Росстат , ссылаясь на данные по крупным и средним торгующим организациям. В годовом измерении онлайн-продажи октября выросли в 1,5 раза.

Доля онлайн-продаж в общем обороте крупных и средних организаций торговли повысилась до 12% с 9,6% в октябре 2022 года.

Лидерами рынка оставались Ozon, Wildberries и "Ситилинк": их доля в общем объеме интернет-продаж составила 39,%. В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (15%), обувь (6,4%), игры и игрушки (3,3%), компьютеры (2,9%) и бытовые электротовары (2,6%).

Ozon Wildberries Росстат Ситилинк
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