Нефть Brent подорожала до $89,6 за баррель

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени составляет $89,58 за баррель, что на $0,23 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,43 (0,5%), до $89,35 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,21 (0,25%), до $85,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,28 (0,3%), до $85,43 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объемов экспорта.

Вместе с тем Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей и составили 227,82 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 116,07 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

При этом спрос на бензин вырос на 421 тыс. баррелей в сутки, до 9,236 млн б/с, при историческом максимуме 10,043 млн б/с в июле 2021 года.

Роберт Ягер из Mizuho Securities, чье мнение приводит MarketWatch, допускает, что эти данные на фоне приближения летнего автомобильного сезона, который начнется через семь недель в уикенд перед Днем поминовения (27 мая), будут стимулировать рост нефтяных котировок в ближайшие недели.