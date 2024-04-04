Котировки Brent стабилизировались у $89,3 за баррель

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались днем в четверг после обновления октябрьских максимумов накануне.

К 14:12 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,01 (0,01%), до $89,34 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX, на $0,02 (0,02%), до $85,41 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК. Комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Capital Economics ожидает, что ОПЕК+ во втором полугодии из-за опасений потерять долю рынка начнет сворачивать меры по снижению добычи, отмечает главный сырьевой экономист аналитической компании Кэролин Бейн, чьи слова приводит MarketWatch.

Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей и составили 227,82 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 116,07 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.