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Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель молочной продукции Danone начал ликвидацию своей дочерней компании в Белоруссии, сообщает сайт юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси".

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ДанонБел" находится в процессе ликвидации на основании решения от 13 марта 2024 года, сказано в сообщении.

Danone официально представлен в Белоруссии с 2009 года. "ДанонБел" осуществлял оптовые поставки продукции Danone в республику. Ранее, до 2022 года, французскому производителю в республике также принадлежали две производственные площадки - "Данон Пружаны" и "Данон Шклов", которые в настоящее время входят в состав других предприятий.

Danone Белоруссия ДанонБел Данон Шклов Франция
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