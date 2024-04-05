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Годовая выручка российской "дочки" Ferrero выросла до 59,5 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ЗАО "Ферреро Руссия" (структура итальянской Ferrero) в 2023 году составила 59,5 млрд рублей, что на 16,9% больше, чем в 2022 году (50,9 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Рост выручки ускорился более чем в два раза: в 2022 году по сравнению с 2021 годом он составлял 7,2%.

Рост чистой прибыли компании существенно замедлился до 1,2%, годовая прибыль составила 8,3 млрд рублей против 8,2 млрд рублей в 2022 году. Годом ранее чистая прибыль выросла в 1,6 раза.

Прибыль от продаж незначительно снизилась - до 10,2 млрд рублей с 10,5 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль выросла до 20,2 млрд рублей с 19 млрд рублей соответственно.

В 2023 году расходы компании на рекламу выросли в 1,5 раза, до 1,794 млрд рублей с 1,188 млрд рублей годом ранее, на маркетинговые исследования - до 209,353 млн рублей со 177,571 млн рублей соответственно.

Согласно отчетности, в 2023 году компания начислила членам совета директоров краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, льготы) на сумму 192 млн 426 тыс. рублей против 62 млн 469 тыс. рублей в 2022 году.

Российское представительство компании Ferrero было открыто в 1995 году. С 1997 года группа Ferrero представлена в России ЗАО "Ферреро Руссия", которое является официальным и единственным импортером продукции Ferrero в России. Фабрика компании расположена во Владимирской области.

Владимирская область Ferrero Ферреро Руссия
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