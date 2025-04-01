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Чистая прибыль российской "дочки" Ferrero в 2024 году выросла почти в 1,5 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ЗАО "Ферреро Руссия" (структура итальянской Ferrero) в 2024 году составила 12,4 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2023 году (8,3 млрд рублей), сообщается в ее отчетности.

Темпы роста чистой прибыли существенно ускорились, год назад они составляли всего 1,2%.

Выручка ЗАО в прошлом году увеличилась на 14,4%, до 68,1 млрд рублей с 59,5 млрд рублей в 2023 году, прибыль от продаж - на 34,9%, до 13,6 млрд рублей с 10,1 млрд рублей соответственно.

Согласно отчетности, в 2024 году расходы компании на рекламу выросли до 2 млрд рублей с 1,794 млрд рублей в 2023 году, на маркетинговые исследования - до 236,9 млн рублей с 209,353 млн рублей соответственно.

В документе также сообщается, что в 2024 году компания начислила членам совета директоров краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, льготы) на сумму 105 млн 844 тыс. рублей против 192 млн 426 тыс. рублей в 2023 году.

Российское представительство компании Ferrero было открыто в 1995 году. С 1997 года группа Ferrero представлена в России ЗАО "Ферреро Руссия", которое является официальным и единственным импортером продукции Ferrero в РФ. Компания производит и продает шоколад и конфеты под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher и другими.

Фабрика компании расположена во Владимирской области.

В пояснительной записке к отчетности сообщается, что конечный контроль компании осуществляет Ferrero International SA (Люксембург) - материнская компания группы Ferrero.

Ferrero Италия Ферреро Руссия
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