Единственный производственный актив OR Group признан банкротом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области во вторник признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО "Фабрика С-Теп" (Бердск, производственный актив OR Group), сообщается в картотеке суда.

Решение суда пока не опубликовано. В пресс-службе суда "Интерфаксу" не уточнили, на какой срок введено конкурсное производство.

По данным "Федресурса", кредиторы на собрании 28 марта одобрили решение попросить суд признать "Фабрику С-Теп" банкротом.

Процедура наблюдения в отношении ООО "Фабрика С-Теп" была введена в октябре 2023 года, в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка. Туда же суд включил требования ВТБ в размере 1,188 млрд рублей, практически вся сумма (почти 1,125 млрд рублей) обеспечена залогом имущества.

"Фабрика С-Теп" - единственный производственный актив OR Group, купленный группой в 2015 году у основателя фабрики - Ильи Тепера. На тот момент ее мощность составляла 500 тысяч пар обуви в год. OR Group планировала начать строительство новой обувной фабрики в Новосибирской области с инвестициями 760 млн рублей, но этот проект так и не начался. В августе 2022 года "С-Теп" приостановила деятельность.

Арбитражный суд Москвы в 2023 году ввел наблюдение в отношении ПАО "ОР Групп" (головная компания OR Group) по заявлению Промсвязьбанка, требования которого включены в реестр в сумме 1,7 млрд рублей. Кроме того, по заявлению Сбербанка было введено наблюдение в отношении ООО "Фабрика С-Теп" (до 9 апреля 2024 года), ООО "Дизайн студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров, входит в OR Group) и ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 года), требования банка в сумме 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра кредиторов каждой из компаний.

Помимо этого, по заявлению Сбербанка в 2023 году введено наблюдение в отношении ООО "Арифметика" (микрокредитная компания OR Group), 1,3 млрд рублей требований банка также включены в третью очередь реестра.

Согласно материалам картотеки арбитражных судов РФ, в феврале 2024 года ВТБ вошёл в третью очередь реестра кредиторов "Дизайн студии" с требованиями более 4,5 млрд рублей (4,176 млрд рублей - основной долг, остальное - комиссия, проценты и неустойка). Также в феврале требования ВТБ в сумме более 5,7 млрд рублей были включены в третью очередь реестра "ОР", в том числе более 5,2 млрд рублей - основной долг, еще более 506 млн рублей - неустойка. Требования ВТБ на 5,4 млрд рублей к "ОР" обеспечены залогом имущества.

Промсвязьбанк позднее вошел в третью очередь реестра "Дизайн студии" и "ОР" с требованиями по 1,7 млрд рублей.