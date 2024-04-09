Tecnimont увеличила требования к ЕвроХиму в международном арбитраже до 600 млн евро

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Maire Tecnimont увеличила размер требований к "ЕвроХиму" в международном арбитраже с 400 млн до почти 600 млн евро, говорится в отчете итальянской компании.

Tecnimont и ее российская "дочка" – "МТ Руссия" – в августе 2022 года обратились в Международную торговую палату (ICC) с требованием признать, что контракты на строительство завода "ЕвроХима" в Кингисеппе были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке, и обязать оператора проекта, ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2), выплатить компенсацию в размере 400 млн евро. ЕХСЗ-2 в октябре того же года направил встречную претензию о выплате ему 800 млн евро за расторжение контрактов.

В начале 2023 года Tecnimont добилась присоединения к разбирательству материнской компании ЕХСЗ-2 – EuroChem AG, спор был передан на рассмотрение арбитражного суда. Осенью 2023 года Tecnimont представила суду свою позицию, уточнив размер требований к компаниям группы "ЕвроХим": теперь он составляет 572 млн евро, $41 млн и 124 млн рублей.

"ЕвроХиму" предстоит подать встречную претензию в международный арбитраж в мае этого года, пишет в отчете Tecnimont. Окончательное решение по спору будет вынесено не ранее 2026 года, ожидает компания.

В "ЕвроХиме" отказались от комментариев.

"ЕвроХим" и Tecnimont летом 2020 года заключили контракты на строительство в Кингисеппе завода мощностью 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Согласно отчету итальянской компании, общая сумма соглашений составляла 823,4 млн евро и $212,4 млн, а завершить работы планировалось в августе 2023 года.

Tecnimont в мае 2022 года уведомила "ЕвроХим" о приостановке исполнения контрактных обязательств по проекту ЕХСЗ-2. По версии подрядчика, это было связано с невозможностью выполнения работ из-за прекращения поставок импортных материалов и оборудования на фоне санкций. В августе "ЕвроХим" уведомил Tecnimont о расторжении контрактов по проекту в связи с их невыполнением. К этому моменту инженерные работы были завершены на 99%, закупка материалов – на 92%, строительные работы – на 31%.

"ЕвроХим" также пытается через суд добиться выплаты 212 млн евро от Societe Generale и ING Bank, давших гарантии по проекту.