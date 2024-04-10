Brent подешевела до $89,41 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению вечером в среду на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели.

К 17:42 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1 цент, до $89,41 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 7 центов, до $85,16 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 715 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 170 тысяч баррелей после снижения на 377 тысяч баррелей неделей ранее.