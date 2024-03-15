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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:24

Первая выплата дивидендов "Группы Позитив" за 2023 год может составить 47,3 рубля на акцию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) рекомендовал акционерам выплатить первые дивиденды за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию, сообщила компания.

"Согласно дивидендной политике, утвержденной в октябре 2023 года, Positive Technologies планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC (net income before capitalization of expenses) за предыдущий год, - говорится в сообщении. - В рамках первой выплаты по итогам 2023 года предполагается направить на дивиденды 35% от суммы NIC".

Всего на выплату первых дивидендов совет директоров компании рекомендует направить 3,1 млрд рублей.

При этом в сообщении Positive отмечается, что исходя из прогнозируемых до конца первого квартала оплат отгрузок, сумма NIC по итогам 2023 года может составить около 8,5 млрд рублей.

Positive Technologies Группа Позитив
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