Акционерам "Группы позитив" дали рекомендации по допдивидендам за 2023 год

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды за 2023 год в размере 47,33 рубля на акцию, сообщила компания.

Также СД рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за I квартал 2024 года в размере 4,56 рубля на акцию.

Годовое собрание акционеров может рассмотреть эти вопросы 14 мая.

Ранее в марте совет директоров "Группы Позитив" уже рекомендовал акционерам одобрить выплату первых дивидендов за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию.

"Согласно дивидендной политике, утвержденной в октябре 2023 года, Positive Technologies планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC за предыдущий год, - говорилось тогда в сообщении компании. - В рамках первой выплаты по итогам 2023 года предполагается направить на дивиденды 35% от суммы NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses - 8,7 млрд рублей по итогам 2023 года - ИФ)".

Всего на выплату первых дивидендов совет директоров компании рекомендовал направить 3,1 млрд рублей. Соответственно вторая выплата дивидендов за 2023 год также составит 3,1 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка "Группы Позитив" по МСФО - 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. При этом объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) по итогам 2023 года вырос на 76%, до 25,5 млрд рублей.

При этом показатель NIC увеличился на 76% и составил 8,7 млрд рублей.

Акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на "Московской бирже" - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 65,6% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,5% - миноритариям, 14,9% - топ-менеджменту. При этом основными акционерами ПАО "Группа Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".