Совкомбанк может выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии своих акций

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк может оплатить допэмиссией своих акций не только первую, но и вторую часть сделки по покупке ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), сообщила кредитная организация.

Для этого потребуется увеличить общий объем допэмиссии акций на 1 млрд штук - до примерно 2 млрд акций.

"Закрытие сделки за счет акций Совкомбанка позволит избежать отвлечения капитала Совкомбанка в условиях стремительного роста бизнеса, а также сохранить выплату дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики Совкомбанка на уровне 25-30%", - сказано в пресс-релизе.

Совкомбанк в конце марта 2024 года получил все необходимые разрешения от Банка России и Федеральной антимонопольной службы на приобретение ХКФ банка. Его результаты Совкомбанк уже консолидировал в своей отчетности за I квартал 2024 года.

"Общий доход от выгодного приобретения Хоум банка (14 млрд рублей) за вычетом дополнительных резервов "нулевого дня" по кредитному портфелю (4 млрд рублей) составил 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года.

На первом этапе Совкомбанк собирался выкупить 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк рассчитывал приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые предполагалось оплатить денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Для оплаты второй части сделки Совкомбанк допускал использование средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

Акционеры Совкомбанка в начале мая приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. Совкомбанк по закрытой подписке разместит 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 117,3 млн рублей. Цена размещения акций допэмиссии будет определена позднее.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей, он состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После допэмиссии он может вырасти на 5,7% - до 2,19 млрд рублей.

Акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО "УК "Смарт капитал", действующего в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ "Финансовая независимость". Единственным владельцем УК, по данным ЕГРЮЛ, является Ибрагим Загидулин (ранее ему принадлежало 9,9% ХКФ банка).

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко - по 9,9% каждый.

Доля "Хоум капитала" в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейских акций.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ХКФ банк с активами в 292 млрд рублей - 32-е место.