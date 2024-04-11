Иск "Транснефти" о запрете иностранной структуре Магомедова инициировать суд отложен на 25 апреля

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 25 апреля заседание по иску "Транснефти" к компании Port-Petrovsk Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, о запрете инициировать судебное разбирательство.

Согласно данным в судебной картотеке, заявление поступило 7 февраля. Предварительное заседание, первоначально назначенное на 12 марта, было перенесено на 11 апреля в связи с тем, что не явились представители заинтересованного лица, извещенные надлежащим образом.

До начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой бизнесменом Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели "Омирико Лимитед", которая являлась владельцем 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта". Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии.

Ранее "Транснефть" обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Магомедову о запрете продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса. Также монополия просит суд запретить присуждение Магомедову денежной суммы на случай неисполнения судебного запрета в размере $2,5 млрд. Заявление было подано 31 января, его рассмотрение отложено на 11 апреля.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Надзорный орган и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд на полгода снизил срок заключения каждому из них. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу FESCO), а также доли в АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и др.

Как писала газета "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года, братья Магомедовы, находившиеся под стражей с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценивают в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.