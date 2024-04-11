"Кубань-вино" группы "Ариант" в 2023 году получило минимальную за последние годы прибыль

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Кубань-вино", объединяющая винодельческие площадки группы "Ариант" в Краснодарском крае, завершила 2023 год с чистой прибылью по РСБУ в размере 13,2 млн рублей, сообщается в отчете компании.

Это наименьшая чистая прибыль компании за последние 4 года. По сравнению с 2022 годом она снизилась в 70 раз.

Выручка в прошлом году выросла на 17,6% и достигла 13,43 млрд рублей. Вместе с тем, себестоимость продаж увеличилась на 31%, составив 9,95 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась на 9% до 3,479 млрд рублей, а прибыль от продаж – в 1,6 раза до 727,4 млн рублей.

Прочие доходы компании уменьшились почти в 4 раза до 550,6 млн рублей, прочие расходы – втрое до 797,9 млн рублей. Прибыль до налогообложения сократилась в 32 раза и составила 36 млн рублей.

Как сообщалось, в прошлом году "Ариант" увеличил производство винодельческой продукции на 14% по сравнению с предшествующим годом – до 95,5 млн бутылок и заложил на Кубани 352 га виноградников.

В настоящее время площадь виноградников группы в регионе составляет 9,157 тыс. га. В планах на 2024 год – заложить еще 500 гектаров, сообщали "Интерфаксу" в компании.

ГК "Ариант" – один из крупнейших производителей винодельческой продукции в РФ. Владеет виноградниками на Таманском полуострове и в Анапе. Общая площадь агроактивов превышает 13,1 тыс. га.

Группа объединяет винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений.

Как сообщалось, Арбитражный суд Челябинской области на заседании 5 апреля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в пользу Российской Федерации винодельческих активов группы компаний "Ариант" и литейно-механического завода.

Решение суда было обращено к немедленному исполнению.