ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2024-2025 годах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах, как ожидается, в 2024 году спрос вырастет на 2,25 млн б/с - до 104,46 млн б/с, а в 2025 году еще на 1,85 млн б/с - до 106,31 млн б/с.

При этом оценка потребления в I квартале 2024 года повышена на 200 тысяч б/с - до 103,53 млн б/с, на II кв. понижена на 90 тысяч б/с - до 103,82 млн б/с, в III квартале спрос, как ожидается, будет выше на 20 тысячб/с - 104,9 млн б/с, а в IV кв. - на 120 тысячб/с меньше, чем ожидалось месяц назад - 105,57 млн б/с.

В I квартале, в частности, была немного повышена оценка спроса стран ОЭСР Европы и некоторых стран, не входящих в ОЭСР, но понижен прогноз по Ближнему Востоку и Африке в связи с историческими данными.

Прогноз поставок предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК, скорректировался незначительно: в 2024 году ОПЕК ждет роста показателя на 1,07 млн б/с - до 70,44 млн б/с, в то время как месяц назад прогнозировался рост на 1 млн б/с - до 70,53 млн б/с.

Прогноз роста на 2025 год вырос с 1,3 млн до 1,4 млн б/с и сейчас составляет 71,75 млн б/с.

По оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в феврале снизилась примерно на 40 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составила в среднем 10,8 млн б/с.

Ранее ОПЕК оценивала, что в январе РФ произвела 9,5 млн б/с нефти и 1,4 млн б/с конденсата.

Прогнозируется, что в 2024 году добыча жидких углеводородов в России снизится примерно на 0,2 млн б/с по сравнению с предыдущим годом, составив в среднем 10,7 млн б/с (совпадает с предыдущей оценкой). Стоит отметить, что при этом учтены все добровольно объявленные корректировки добычи нефти до конца 2024 года, подчеркивает ОПЕК.