Запорожская АЭС начала перевод энергоблока №4 в режим "холодный останов"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС начала переводить четвертый энергоблок в состояние "холодный останов" в связи с завершением отопительного сезона в Энергодаре, сообщил телеграм-канал станции.

В состоянии "холодного останова" реакторная установка не вырабатывает тепло.

Работы начались 12 апреля в 7:00 по московскому времени. Работы организованы в соответствии с нормами и регламентами, они проходят штатно. В режиме "горячего останова" работал только один энергоблок из шести для обеспечения собственных нужд станции и отопления Энергодара, остальные - в холодном режиме.

11 апреля станцию посетила делегация Ростехнадзора, которая осмотрела четвертый энергоблок на предмет готовности к переводу его в состояние "холодный останов".

1 марта на ЗАЭС начали ремонт - с профилактического ремонта первого энергоблока. Также готовятся документы по этому энергоблоку к повторному получению лицензии на его эксплуатацию.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператор станции - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").