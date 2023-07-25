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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Четвертый блок ЗАЭС переведут в горячий режим для охлаждения пятого

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Персонал Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре переводит пятый энергоблок в холодный режим для плановых работ, а четвертый - в горячий, сообщается в телеграм-канале станции во вторник.

"Для проведения планового техосвидетельствования оборудования энергоблока номер 5 руководством Запорожской атомной станции было принято решение о его переводе в состояние "холодный останов". А для того, чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока номер 4 переведена в состояние "горячий останов", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

ЗАЭС Запорожская область
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