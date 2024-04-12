Бернанке посоветовал Банку Англии пересмотреть модель экономического прогнозирования

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Банку Англии во избежание ошибок необходимо кардинально пересмотреть свою основную модель экономического прогнозирования, считает бывший председатель Федеральной резервной системы США, нобелевский лауреат Бен Бернанке.

Британский регулятор летом 2023 года привлек Бернанке для проведения проверки методов прогнозирования, команда Бернанке выпустила отчет о результатах проверки.

По словам экономиста, нынешняя базовая экономическая модель Банка Англии имеет существенные недостатки.

Кроме того, британскому центробанку нужно отказаться от публикации "изживших себя" графиков, содержащих прогнозные величины инфляции и роста ВВП для различных сценариев (так называемые fan charts), говорится в отчете.

Вместо этого Центробанку рекомендуется использовать "более качественные (в противовес количественным - ИФ) описания рисков и неопределенности".

В отчете также отмечается невозможность оперативного формирования альтернативных сценариев из-за устаревшего программного обеспечения. Банку Англии необходимо инвестировать время и деньги в скорейшую модернизацию этих систем и сделать это до "замены или, по крайней мере, кардинального пересмотра" экономической модели, сообщается в документе.

Британский ЦБ заявил, что готов принять меры по всем данным в отчете рекомендациям и сообщит о потенциальных реформах до конца года.

Ранее Банк Англии подвергался жесткой критике за то, что не сумел предвидеть скачок инфляции в Великобритании после пандемии коронавируса.